Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın da gündemindeki futbolcunun kaybolduğu açıklandı /23 Haziran 2022 21:42

Beşiktaş'ın da gündemindeki futbolcunun kaybolduğu açıklandı

Transfer döneminde Beşiktaş'ın da takibinde olduğu belirtilen CSKA Sofyalı Jordy Caicedo'dan haber alınamadığı açıklandı.

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Futbol gündeminde transfer dönemi devam ederken bu süreçte ilginç de bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

Beşiktaş yönetiminin de gündemine aldığı belirtilen CSKA Sofyalı futbolcu Jordy Caicedo'dan haber alınamadığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre transfer dönemine Romain Saiss ve son olarak Gedson Fernandes ile hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Jordy Caicedo'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

CSKA Sofya kulübünde boy gösteren 24 yaşındaki oyuncu, takımının sezon başı kampına katılmadı.

Bulgaristan ekibinden ise konuyla ilgili açıklama geldi.

CSKA Sofya'nın resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede şu açıklamaya yer verildi:

"Tigres'ten Caicedo için bir teklif gelmedi. Böyle bir transfer için hiçbir zaman masaya oturulmadı. Şu anda Caicedo'nun nerede olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Caicedo'nun sezon başına kampına katılması gerekiyordu. Avusturya kampı için bilet almıştı ancak daha sonra uçağa binmediğini öğrendik. Kendisinden haber alamıyoruz. Evini aradık ancak ulaşamadık. Caicedo ve menajerine karşı yasal olarak haklarımızı arayacağız. Hiçbir bilgi vermeden ortadan kayboldular."
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