Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın eski hocası Toshack yoğun bakımda /27 Şubat 2022 19:03

Beşiktaş'ın eski hocası Toshack yoğun bakımda

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Galli teknik direktör John Benjamin Toshack'ın koronavirüs teşhisiyle yoğun bakıma alındığı belitrildi.

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İspanyol basını, 72 yaşındaki Galli teknik direktörün, cumartesi akşamı Barselona'daki bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldığını yazdı.

Solunum cihazına bağlı olduğu belirtilen Toshack'ın sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Son olarak 2018 yılında İran'da Tractor Sazi'yi çalıştıran Toshack, 1997-1999 yıllarında Beşiktaş'ta görev almıştı.

Toshack'ın 1989-1990 ve 1999 yıllarında teknik direktörlük yaptığı Real Madrid Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Galli teknik adama acil şifa dileğinde bulundu.
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