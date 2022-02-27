Beşiktaş'ın eski hocası Toshack yoğun bakımda

İspanyol basını, 72 yaşındaki Galli teknik direktörün, cumartesi akşamı Barselona'daki bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldığını yazdı.



Solunum cihazına bağlı olduğu belirtilen Toshack'ın sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.



Son olarak 2018 yılında İran'da Tractor Sazi'yi çalıştıran Toshack, 1997-1999 yıllarında Beşiktaş'ta görev almıştı.



Toshack'ın 1989-1990 ve 1999 yıllarında teknik direktörlük yaptığı Real Madrid Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Galli teknik adama acil şifa dileğinde bulundu.