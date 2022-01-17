Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın eski yıldızı turnuvaya damgasını vurdu /17 Ocak 2022 22:47

Beşiktaş'ın eski yıldızı turnuvaya damgasını vurdu

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta top koşturan Vincent Aboubakar, Afrika Kupası'nda 5. golünü kaydetti.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nda 2 maç oynandı.

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Burkina Faso ile Etiyopya 1-1 berabere kaldı. Burkina Faso, Cyrille Bayala'nın 24. dakikada bulduğu gol ile öne geçerken, Etiyopya'da Getaneh Kebede, 52. dakikada penaltıdan durumu eşitledi ve maç bu skorla sona erdi.

Diğer maçta ise Yeşil Burun Adaları ile Kamerun 1-1 berabere kaldı. Kamerun'da eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, 39. dakikada bulduğu gol ile organizasyona ev sahipliği de yapan takımını öne geçirirken, Yeşil Burun Adaları'ndan daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de de oynayan futbolcu Garry Rodrigues, 53. dakikada bulduğu gol ile takımına beraberliği getirdi.

Bu sonuçlarla, Kamerun ve Burkina Faso son 16 turuna kalırken 4 puanı bulunan Yeşil Burun Adaları ise son 16 turuna kalabilmek için 6 grup içinde en iyi dört üçüncü takım arasına girmeye bekleyecek.

ABOUBAKAR YILDIZLAŞTI

Aboubakar, Afrika Kupası'nda yıldızlaştı. Kamerun'un, Yeşil Burun Adaları ile oynadığı maçta ilk yarıda takımını 1-0 öne geçiren Aboubakar turnuvadaki 5. golünü attı.

Afrika Kupası'nda 5 golle gol krallığında zirvedeki yerini koruyan Abobuakar, kulüp ve milli takım bazında da performansını yükseltiyor.
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