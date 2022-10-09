Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sona erdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk oldu. 20'de Wout Weghorst'la penaltı kaçıran Kara Kartal, 34'te Tayyip Talha Sanuç'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

3 maç sonra kazanan Valerien Ismael'in oyuncuları, 18 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 90'da Oğulcan Çağlayan'ın golü VAR'da ofsayt nedeniyle geçersiz sayılırken 8 puanda kalan Çotanaklar'ın galibiyet hasreti ise 5 maça yükseldi.





Maçın önemli dakikaları şu şekilde oldu: 15. dakikada Tayyip Talha'nın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi, penaltı kararı çıktı. 20. dakikada Wout Weghorst, penaltı Onurcan'ı geçemezken 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç bir kez daha sahneye çıktı. Yaptığı estetik vuruşla ağları sarsmayı başaran 22 yaşındaki stoper, Siyah Beyazlı formayla ilk golünü atarak takımın 3 puanı getirdi.





VAR odası ile iletişim halinde olan Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izledi. Tayyip Talha'nın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Uğurlu, pozisyonun öncesinde Weghorst'a yapılan faul nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.





20. dakikada Beşiktaş, öne geçme fırsatını kullanamadı. Hollandalı golcü Weghorst'un vuruşunda Onurcan, köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermedi. 14. Süper Lig maçını oynayan Onurcan, ilk kez penaltı kurtarışı yaptı.





34. dakikada Beşiktaş, Giresun deplasmanında öne geçti. Masuaku'nun sol kanattan kullandığı kornere koşu yapan Josef, arka direkte buluştuğu topu ceza sahasına gönderdi. Emrecan'dan seken topa estetik bir vuruş yapan Tayyip Talha, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a gelen 22 yaşındaki stoper, Siyah Beyazlı formayla ilk golünü attı.





STAT: Çotanak Spor Kompleksi





HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan, Suat Arslanboğa





GİRESUNSPOR: Onurcan Piri - Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 86 Doğan Can Davas), Campuzano, Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Saviceic), Kuwas (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan), Borjia Sainz, Görkem Sağlam (Dk. 81 Senghor), Bajic





BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier (Dk. 62 N'Koudou, Tayyip Talha Sanuç, Saiss (Dk. 12 Emrecan Uzunhan), Masuaku, Josef, Tayfur Bingöl, Gedson (Dk. 74 Necip Uysal), Dele Alli (Dk. 74 Cenk Tosun), Redmond (Dk. 62 Ghezzal), Weghorst





GOL: Dk. 34 Tayyip Talha (Beşiktaş)





SARI KARTLAR: Murat Cem Akpınar, Arias, Campuzano, Borjia Sainz (Giresunspor) - Rosier, Gedson, Cenk Tosun (Beşiktaş)