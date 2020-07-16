Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın iki yıldız ismine derbi öncesi koronavirüs engeli /16 Temmuz 2020 22:30

Beşiktaş'ın iki yıldız ismine derbi öncesi koronavirüs engeli

Daha önceki koronavirüs testlerinde sonuçları pozitif çıkan ancak daha sonra sonuçları negatife dönen Beşiktaş'ın yıldız isimleri Adem Ljajic ve Umut Nayir'in ligin kalan son iki maçında takımdaki yerlerini almayacağı açıklandı.

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Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurduğu Adem Ljajic ve Umut Nayir'in durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

İki oyuncunun da testlerinin negatif çıktığını duyuran siyah-beyazlılar, buna karşın hem Ljajic hem de Umut'un ligin kalan iki maçında oynayamayacaklarını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde kulübümüzde gerçekleştirilen rutin testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.

"Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Ljajic ile Umut, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir."
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