Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu /19 Ekim 2021 19:36

Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sporting karşısında galibiyet peşinde. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Sporting mücadelesi bugün saat 19.45'te başlayacak. Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in yöneteceği Beşiktaş - Sporting maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Portekiz'in Sporting takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 226 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.Beşiktaş, Sporting karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi

Sporting: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves
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