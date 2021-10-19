Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Portekiz'in Sporting takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak.







Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 226 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.





Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.Beşiktaş, Sporting karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapacak.





Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.





Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü





Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi





Sporting: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves