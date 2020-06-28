Beşiktaş'ın kampanyasından kesilen 'mesaj' vergisi herkesi şaşırttı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsten, en çok etkilenen yapılar arasında futbol da yer aldı. Türk futbolundaki mali sorunların yanına, korona virüsün eklenmesi ile birlikte çıkmaza giren Türk kulüpleri, yardım kampanyası düzenlemeye başladı.Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından çeşitli şekillerde düzenlenen yardım kampanyası bu kez de Beşiktaş tarafından düzenleniyor. Ancak siyah beyazlıların yardım kampanyasından elde ettiği gelirin büyük bir kısmının, kulüp kasasına girmediği ortaya çıktı.





Fotospor’da yer alan habere göre ''Bırakmam Seni'' kampanyasına atılan her SMS için bir de vergi kesiliyor. Böyle bir durumda Beşiktaş’ın kasasına 20 TL’lik her SMS’den sadece 12 TL giriyor. Ana paranın yaklaşık yüzde 35’lik oran dışarıda kalıyor.Bu yüzden Beşiktaş Yönetimi, “Bırakmam Seni” kampanyasını sadece SMS üzerinden sürdürme kararından vazgeçti. İlerleyen dönemde; PTT, banka hesaplarına eft ve havale, kredi kartıyla iştirak gibi diğer seçenekler için reklamlar yapılacağı ve taraftarın bu şekilde yardıma yöneltilmesi sağlanacağı öğrenildi.









BAŞKA BİR ENGEL DAHA VAR





Beşiktaş’ın “Bırakmam Seni” kampanyasının önündeki diğer bir engel ise “korsan”lar… Siyah-beyazlıların satışa sunduğu tişörtlerin daha Kartal Yuvaları’nda satışa sunulmadan korsan tezgahlarında yerlerini alması siyah-beyazlı yönetimi zor durumda bıraktı. Beşiktaş yönetiminin tahminlerine göre tişörtten planlanan gelirin en az yüzde 40’ı korsan satışlar yüzünden kulübün kasasına girmediği belirtiiyor. Bu yüzden taraftarları korsanlara değil kulübe yardım etmek için orjinal ürünleri kullanmaları konusunda uyarılarda bulunacak.



