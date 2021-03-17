Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın kupa finalindeki rakibi belli oldu /17 Mart 2021 22:48

Beşiktaş'ın kupa finalindeki rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'i uzatma devreleri sonunda 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran Beşiktaş'ın rakibi, Antalya derbisinde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakan Fraport TAV Antalyaspor oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Antalyaspor, 18. dakikada Lukas Podolski'nin golüyle 1-0 öne geçti. 

82. dakikada Hakan'ın Özmert'in golüyle Antalyaspor farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. 

Antalyaspor, Türkiye Kupası finalinde M.Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ın rakibi oldu. 
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