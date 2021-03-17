Beşiktaş'ın kupa finalindeki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Antalyaspor, 18. dakikada Lukas Podolski'nin golüyle 1-0 öne geçti.
82. dakikada Hakan'ın Özmert'in golüyle Antalyaspor farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşma Antalyaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Antalyaspor, Türkiye Kupası finalinde M.Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ın rakibi oldu.