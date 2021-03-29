Beşiktaş'ın Milli Takım kampındaki iki futbolcusu virüse yakalandı

Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan iki ismin milli takım kadrosundan çıkarılan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz olması ihtimalleri güçlendi.





Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı kampında bulunan siyah-beyazlı iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.





İşte o açıklama:





"A Milli Takımımızın, yarın Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulgu görüldüğü bilgisi tarafımıza iletilmiştir." denildi.





Testleri pozitif sonuç veren oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başladığı belirtildi.