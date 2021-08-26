Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu /26 Ağustos 2021 22:23

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

SHABER3.COM

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi yapıldı. Süper Ligi şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Grubu'nda Türkiye'yi temsil edecek.

14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek Şampiyonlar Ligi'nde oluşan gruplar şu şekilde: 

A GRUBU: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Club Brugge

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

C GRUBU: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff

E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev 

F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys 

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg 

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö 

Kura çekimi sonrasında açıklama yapan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Burada bu takımlarla beraber olmak gurur kaynağı. Çektiğimiz kuraya bakınca rekabet edebileceğimiz takımlar olduğuna inanıyorum. Takımımıza güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli bir kulüp olarak Beşiktaş'ın adını Avrupa'da daha yukarı taşımak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan oyuncular transfer ettik. 1-2 takviye yapma ihtimalimiz var. İstediğimize yakın bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Transfer konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.
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