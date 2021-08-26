Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu /26 Ağustos 2021 21:45

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye'yi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın grubundaki rakipleri belli oldu.

SHABER3.COM

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, bugün İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi oldu. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax takımlarıyla eşleşti.

'Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
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