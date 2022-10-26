Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belli olduğu belirtildi.





Son olarak deplasmanda alınan 2-1'lik Atakaş Hatayspor yenilgisiyle birlikte teknik direktör Valérien Ismaël ile yolların ayrılmasına karar verilmişti.





Üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında siyah beyazlı taraftarların da istifaya davet ettiği Ismaël ile yolların ayrılmasının ardından siyah beyazlıların yeni teknik direktörünün de belli olduğu aktarıldı.





Yeni teknik direktör olarak Şenol Güneş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.





Beşiktaş Güneş yönetiminde 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

