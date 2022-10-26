Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu /26 Ekim 2022 23:12

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Beşiktaş'ta yolların ayrıldığı Valérien Ismaël'in yerine gelen ismin belli olduğu ifade edildi.

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Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belli olduğu belirtildi.

Son olarak deplasmanda alınan 2-1'lik Atakaş Hatayspor yenilgisiyle birlikte teknik direktör  Valérien Ismaël ile yolların ayrılmasına karar verilmişti.

Üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında siyah beyazlı taraftarların da istifaya davet ettiği Ismaël ile yolların ayrılmasının ardından siyah beyazlıların yeni teknik direktörünün de belli olduğu aktarıldı.

Yeni teknik direktör olarak Şenol Güneş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Beşiktaş Güneş yönetiminde 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.
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