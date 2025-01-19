Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, imzayı attı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer imza töreninde açıklamalarda bulundu.





Beşiktaş 1,5+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için bir imza töreni düzenliyor. Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'ndeki törene siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı da katılıyor.





Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:





"1.5 yıllık yapılanmanın ilk adımı"

"Camiamızdan yapılanma için 1.5 yıl istemiştik. İlk adımı bugün atıyoruz. Gerek yapılanma gerekse transfer politikası konularında önemli ölçüde hem fikiriz. Mevcut kadro yapısını ne ben ne de hocamız kurdu. O nedenle bu kadroyu yeniden ayağa kaldıracağız. Nasıl takım istediğimizi anlattık. Hücum futbolu oynayan Beşiktaş'ı, taraftarın nasıl bağrına bastığını anlattık. Hocamızın özlediğimiz Beşiktaş'ı bizlere izlettireceğine inancımız tamdır. Bu durumun oyuncularımızın da üzerine pozitif etki yapacağına inanıyor ve onların potansiyellerine güvniyoruz. Camiamızın her ferdini birlik ve beraberlik için çağırıyorum. Her durumda takımımıza destek olalım. Hocamız ve teknik ekibimizin kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum."





Solskjaer'in açıklamaları ise şöyle:





"Yeni bir temel oluşturacağız"

"Sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Başkanımızla harika görüşmelşer yaptık. Biz burada yeni bir temel oluşturacağız. Başkanımız benim ve ekibimin kalbine dokundu. Böylesine büyük bir kulüpte bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Taraftarın neler istediğini biliyoruz ve bunun için elimizden geldiğince çalışacağız."





"Gelmeden önce raporlar çıkardım"

"Ben kazanmak için buradayım. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız da var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takımdır. Başkanımızın dediği gibi gerçekçi, sabırlı olacağız, doğru adımları atacağız. Taraftarlarımız ve çalışanlarımız beni sıcak bir şekilde karşıladı ama şu anda işe başlayacağız ve keyif alacağız. Gelmeden önce çok fazla çalıştım, raporlar çıkardım. Şimdi artık resmi olarak çalışacağız."





"Birliktelik sağlarsak başarı gelir"

"Bizler Norveçliler olarak çok çalışan ve pes etmeyen insanlarız. Beşiktaş camiası da öyle. Ben iyi insanlara inanırım. Yeniden inşa etmek için yeteneğe de ihtiyacımız olacak. 18 aylık süre zarfında biz her gün belirli bir antrenman kültürü oluşturmaya çalışacağız. Takımda bir birliktelik sağlarsak başarılı olabiliriz."





"Direkt oynamak isterim"

Futbol bir denge işi. Fırsatlar yaratmak istiyoruz. Defansta agresif olmalıyız. Felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yaptırmam. Direkt hızlıca hücum oynayıp, atağa geçmeyi severim. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlı atağa geçtiğimiz anlar Samsunspor maçında oldu. Bu güzel bir şey ama adım adım bir şeyleri değiştireceğiz. Uygun ve doğru transferleri yapmak istiyoruz. Yanlış transferleri yapacak paramız ve zamanımız yok. Kulübün birkaç yılı zor geçti. Ben de oyuncuydum, oyuncular hedef ister. Oyuncular kendini böyle daha iyi hisseder. Takım, birçok hoca ile çalıştı. Oyuncuların bu durum karşısında yüzü düşebilir. Artık ileriye bakma vakti, iyi bir oyuncu grubumuz var."





"Moe bu meydan okumaya hazır"

"Erling Moe ve ben Molde'de birlikte görev yaptık. İyi arkadaşız. 6 yıl Molde'de teknik direktörlük yaptı. Kendisine bu projeden bahsettim. Bu meydan okumaya hazırdı. Kendisini buraya gelmek için çağırdığımda çok mutlu oldu"





"Beşiktaş'tan daha önce de teklif aldım"

"Daha önce de görüştük Beşiktaş'la. Ama bu seferki görüşmeler doğru proje olduğunu hissettirdi bana ve bende teklifi kabul ettim. Başka teklifler aldım. Ama Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıkmama değecek bir teklif olmalıydı. İstanbul'da yaşamak, böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya 'Hayır' diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum. Bu söylediklerim sözde kalmamalı, bir an önce başlamak istiyorum."