Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın yeni transferi neden oynamıyor? /05 Mart 2025 10:23

Beşiktaş'ın yeni transferi neden oynamıyor?

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Kolombiya'nın La Equidad takımından kadrosuna kattığı Elan Ricardo, siyah-beyazlı takıma imza atalı yaklaşık 1 ay olmasına rağmen henüz forma giyme şansı bulamadı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Ricardo'yu neden sahaya sürmediği belli oldu.

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Solskjaer, Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun durumuyla ilgili olarak, "Elan çok iyi idman yaptı ancak hastalığı vardı. Yüzde 100 hazır değil. Zamanla süre bulacak. Takımın içine monte edilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama, üç haftadır takımla idmanlara çıkan Kolombiyalı oyuncunun bu süre boyunca hep mi hasta olduğu merakını uyandırırken, Elan Ricardo’nun daha genel bir rahatsızlığı bulunduğu ortaya çıktı.

NEDEN OYNAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI


Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; 21 yaşındaki oyuncunun mevsimsel jet-lag yaşadığı ve farklı iklime alışmakta zorlandığı belirlendi.

Ülkesi dışına ilk kez çıkan Kolombiyalı futbolcunun İstanbul’da, memleketinde alışkın olduğu tropikal iklimden farklı iklim koşullarıyla karşılaştığı ve bünyesinin buna uyum sağlamasının zaman aldığı aktarıldı.

Ricardo’ya iklim krizini aşması için özel bir çalışma programı hazırlandı. Ayrıca iki ülke mutfağının farklı olmasından dolayı da genç futbolcuya yine özel bir beslenme planı verildiği belirlendi.

ARROYO DESTEK OLUYOR

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Elan Ricardo’nun durumunu yakından takip ediyor. Norveçli hocanın, genç futbolcuya Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada ilk kez forma şansı vermeye hazırlandığı aktarıldı.

Bu arada Elan Ricardo gibi ara transferde kadroya dahil edilen Keny Arroyo çok kısa sürede iklime ve takıma uyum sağladı. Kolombiya’nın komşu ülkesi Ekvador’dan gelen Arroyo’nun aynı dili konuştuğu Ricardo’ya elinden geldiğince yardımcı olduğu vurgulandı.
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