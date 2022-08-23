Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın yeni transferi resmen açıklandı /23 Ağustos 2022 19:42

Beşiktaş'ın yeni transferi resmen açıklandı

Beşiktaş'ın, Demir Grup Sivasspor forması giyen genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığı açıklandı.

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Kadrosuna yeni oyuncuları katmaya devam eden Beşiktaş'ta bir trasnferin daha olumlu sonuçlandığı açıklandı.

Siyah beyazlıların Demir Grup Sivasspor forması giyen genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığı açıklandı.

Kulübün resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.
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