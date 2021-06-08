Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu /08 Haziran 2021 23:07

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın bu sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük payı bulunan Vincent Aboubakar siyah beyazlılarla yollarını ayırdı.

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kısa süre önce Beşiktaş'ın eski oyuncularından Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ı da kadrosuna kattığını açıkladı. Golcü oyuncu yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kamerunlu golcünün Suudi ekibinde yıllık 6 milyon Euro garanti ücret kazanacağı, bunun yanı sıra sözleşmesinde yüklü miktarda bonusların da bulunduğu iddia edildi.

Aboubakar, Beşiktaş'ta geçen sezon 29 maçta forma giydi ve 16 gol - 5 asist'lik performans sergiledi.
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