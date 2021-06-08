Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini duyurdu.





Kısa süre önce Beşiktaş'ın eski oyuncularından Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ı da kadrosuna kattığını açıkladı. Golcü oyuncu yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.





Kamerunlu golcünün Suudi ekibinde yıllık 6 milyon Euro garanti ücret kazanacağı, bunun yanı sıra sözleşmesinde yüklü miktarda bonusların da bulunduğu iddia edildi.





Aboubakar, Beşiktaş'ta geçen sezon 29 maçta forma giydi ve 16 gol - 5 asist'lik performans sergiledi.