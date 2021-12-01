Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın yıldız ismiyle ilgili sakatlık açıklması /01 Aralık 2021 19:55

Beşiktaş'ın yıldız ismiyle ilgili sakatlık açıklması

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a gelen Miralem Pjanic’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

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Beşiktaş’ta Mert Günok ve Alex Teixeira’nın ardından bir sakatlık haberi de Pjanic’ten geldi.

Bu sabah yapılan antrenman öncesinde sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için MR’ı çekilen yıldız oyuncunun, uyluk üst kısmında tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandı.

Tedavisine hemen başlanan Pjanic’in Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi zor.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic’in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Sezon başında La Liga ekibi Barcelona'dan kiralanan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta 11 maçta gol atamazken, 4 asist yaptı.
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