Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaşlı yıldız isim kadro dışı bırakıldı /12 Temmuz 2022 23:15

Beşiktaşlı yıldız isim kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ın Victoria Plzen takımıyla yaptığı hazırlık maçındaki tavırları nedeniyle Serdar Saatçı'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Serdar Saatçı'nın Victoria Plzen takımıyla yapılan hazırlık maçındaki tavırları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Kulübün resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya’da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır.

Serdar Saatçı yarından (13 Temmuz) itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir.

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