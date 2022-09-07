Beşiktaşlı yıldız oyuncu PFDK’ye sevk edildi

Beşiktaş'ın hafta sonu deplasmanda Ankaragücü ile oynadığını ve 3-2 kazandığı maçın bitiminde sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişiye müdahale edince kırmızı kart gören Josef de Souza'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği aktarıldı.



diken.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza’yı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza’yı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF’nin açıklamasında, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ye sevk edildiği belirtildi.Souza, takım arkadaşına uçan tekme atan MKE Ankaragücü taraftarına müdahale ettiği için kırmızı kart görmüştü.Açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray’ın çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.