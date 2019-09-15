Beşiktaş'ta 15 yıl sonra bir ilk...

Geçen sezon ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni dönemde ilk 4 haftada sadece 1 galibiyet alabildi. Rakiplerine iki kez mağlup olan, bir kez de berabere kalarak 4 haftada 4 puan toplayan siyah beyazlı ekip, en sonra 2004-2005 sezonunda benzer bir performans göstermişti.





Beşiktaş, 2004 yılından bu yana ligin ilk 4 haftasında 6 puanın altına düşmemişti ancak Abdullah Avcı yönetiminde sezona başlayan siyah beyazlılar ilk 4 karşılaşmalarında sadece 4 puan toplayabildiler. İlk 4 maçta 6 gol atıp 7 gol yiyen Beşiktaş’ın eksi 1 averajı bulunuyor.





Son olarak dün akşam oynanan karşılaşmada Gaziantep karşısında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, aldığı sonuçlar sonrasında 11. sırada bulunuyor. Ligin ilk 3 sırasında ise maç eksikliğiyle Alanyaspor, Fenerbahçe ve Denizlispor var.





(T24 Spor)



