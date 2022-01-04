Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta 5 isim enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkartıldı /04 Ocak 2022 00:01

Beşiktaş'ta 5 isim enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkartıldı

Çarşamba günü Katar'da Turkcell Süper Kupa finali için Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta 5 isöim kamp kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Beşiktaş Spor Kulübü, "Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır."


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