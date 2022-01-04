Beşiktaş'ta 5 isim enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkartıldı

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre
Beşiktaş Spor Kulübü, "Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır."