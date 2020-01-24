Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta Avcı'nın görevine son verildi /24 Ocak 2020 19:38

Beşiktaş'ta Avcı'nın görevine son verildi

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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Beşiktaş’ta bugün yapılan toplantıda teknik direktör Abdullah Avcı’nın görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz” denildi.

Mali olarak zor durumda bulunan Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi ve ekibinin sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Gökhan Keskin ile yola devam etmesinin güçlü bir ihtimal olduğu belirtiliyor.
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