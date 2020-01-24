Beşiktaş'ta Avcı'nın görevine son verildi

Beşiktaş’ta bugün yapılan toplantıda teknik direktör Abdullah Avcı’nın görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz” denildi.







Mali olarak zor durumda bulunan Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi ve ekibinin sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Gökhan Keskin ile yola devam etmesinin güçlü bir ihtimal olduğu belirtiliyor.