Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku: Oyuna devam edemedi /09 Temmuz 2020 22:58

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku: Oyuna devam edemedi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geldiği mücadelede Siyah Beyazlıların golcü ismi Burak Yılmaz sakatlanarak oyundan çıktı.

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Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının 10. dakikasında sağ alt arka adalesinden sakatlanan Burak Yılmaz, oyuna devam edemedi ve yerini Güven Yalçın’a bıraktı.

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçının 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden ve kendisini yere bırakan golcü futbolcu, yaşadığı acı sonrasında oyuna devam edemeyeceğini işaret ederek değişiklik talep etti ve kaptanlık pazubandını Atiba’ya vererek oyundan çıktı.

Burak Yılmaz’ın durumu yarın yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak.
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