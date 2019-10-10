Beşiktaş’ta Ethem Sancak krizi



GÖLGE BANKACI





Süper Lig’in 4 büyük futbol kulübünden biri olan Beşiktaş, 13 Ekim Pazar günü olağanüstü kongreye gidecek.





Fikret Orman Saray’ın sonu gelmez taleplerinden bunaldı ve yönetim kurulunda olağanüstü kongre kararı aldırdı.





Geri dönüşü olmayan bir yola girildiği mesajını vermek için de kendisinin katiyen aday olmayacağını beyan etti. Hem kendisinin hem de kongre üyelerinin elini kolunu bağlamış oldu.





ÜÇ AY İÇİNDE 350 MİLYON TL LAZIM





Beşiktaş Genel Kurulu ilk defa olağanüstü toplanmayacak. Fakat kongreye bu defa Beşiktaş’ın sezonun ilk 7 haftasında sadece 8 puan toplaması değil.





Kulübün toplam borcu 4,4 milyar TL’ye ulaştı. Kamu bankaları ile Denizbank’ın ötelediği borçlardan üç ay içinde 350 milyon TL’nin vadesi doluyor.





Ekonomik krizde bu kadar kısa sürede böylesine yüksek tutarlı bir ödemeyi kim yapacak?





Bu sorunun cevabı ile Fikret Orman’ın istifa kararı alması ve akabinde gelişen hadiseler arasında birebir irtibat var.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 23 Haziran’da 810 bin gibi büyük bir oy farkı ile Ekrem İmamoğlu’na kaptırınca büyük ümitler beslediği Başakşehir’in mali kaynaklarının kuruyacağını farkında.





ERDOĞAN’IN İSTANBUL TAKIMLARI ÜZERİNE YAPTIĞI HESAPLAR





Erdoğan su almaya başlayan geminin yan yatmaması için propaganda ve algı kadar keyfini kaçıracak delikleri de tıkamak istiyor.





Futbolun kitleler üzerindeki etkisini en iyi bilen siyasetçilerden biri olan Erdoğan için Fenerbahçe, Ali Koç’un Aziz Yıldırım’ı devirmesi ile çetin ceviz haline geldi.





Tüzüğü ve Galatasaray Lisesi ekolü sebebiyle Galatasaray’a nüfuz etmek neredeyse imkânsız.





Erdoğan hiçbir takıma vermediği desteği Sarı-Kırmızıl takıma verdiğine inanıyor Karşılığını ise hiç alamadığını belirtiyor.





Bu yüzden Emlak Konut AŞ (Toplu Konut İdaresi/TOKİ iştiraki), Sarı-Kırmızılı kulüple imzaladığı hasılat paylaşımı mukavelesini sürpriz bir şekilde tek taraflı fesh etmedi mi?





1,5 milyar liralık gelirden mahrum kalması yetmezmiş gibi Galatasaray “yükümlülüklerini yerine getirmediği için” Emlak Konut’a 250 milyon TL tazminat ödeyecek.





Trabzonspor ise fırtına gibi estiği 1980’lerin seviyesinden zaten çok uzak. Uğruna entrika çevirecek kadar Erdoğan’a cazip gelmiyor.





FİKRET ORMAN İSTİFAYA ZORLANDI





Ele geçirmek için en cazip şık olarak Beşiktaş kalıyor…





Öyle ya! Erdoğan, Siyah-Beyazlı kulübe o kadar kolaylık sağladı.





Erdoğan’ın talimat ve onayları olmasa Anıtlar Kurulu’nun koruması altındaki İnönü Stadyumu’nun yerine devasa Arena nasıl inşâ edilebilirdi?





Bu denklemde Fikret Orman para bulamadı ve eli zayıfladığı için cebren istifaya zorlandı. Üstelik Erdoğan’ın sözünden dışarı çıkmıyordu.





Koltuğu Ethem Sancak’a devredeceğine dair sözü tutmayınca Saray’da Orman'ın üzeri çizildi.





SARAY’IN TEK ADAYI VAR O DA ETHEM SANCAK





Şimdi Serdal Adalı, Yaman Karadeniz, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal’ın isimleri geçse de Dolmabahçe’de hava kurşun gibi ağır.





Bunlarla birlikte ortalıkta dolaşan isimler bir nevi nabız yokluyor. Nihai yönetim kurulu aday listesine girmek için “ben buradayım” mesajı veriyorlar.





Saray ise Beşiktaş’ın yönetim kurulu başkanlığına Ethem Sancak’ın seçilmesini ve tek aday olarak kongreye gidilmesini istiyor.





SANCAK’TAN KİMLER RAHATSIZ?





Hüsnü Özyeğin, Demir Sabancı, Turgay Ciner (Beşiktaş'ta Saray'ın karşısında), Rahmi Koç, Ömer Koç ve Tuncay Özilhan gibi önde gelen Beşiktaşlı işadamları bundan ziyadesi ile rahatsız.





Sancak'a karşı çıkanların eleştirileri ortak: Sancak’ın imajı yerlerde sürünüyor. Şirketlerinin mali durumu kötü. Beşiktaş’ın krizden çıkması için elini taşın altına sokmak bir tarafa kulübün gelirlerini birilerine peşkeş çekebilir.





Bu ve benzeri endişeler Siyah-Beyazlı camiada, “Kelin ilacı olsa başına sürermiş” atasözü ile birlikte fısıltı halinde kulaktan kulağa yayılıyor.





Beşiktaş’ta “endişeli kongre üyelerini” temsilen bir heyet Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’a kadar gitti.





Heyet Beşiktaş Kongre üyesi olan Koç’tan yardım talep etti.





RAHMİ KOÇ DA ENDİŞELİ, FAKAT ÇARESİZ





Koç da benzer endişelerini dile getirdi, ancak çok fazla alternatiflerinin de kalmadığını aktardı.





Üç saate yakın süren görüşmede kongrede herkesin etrafında kenetlenebilecek bir ismin “sürpriz aday” olarak gösterilmesi kararlaştırıldı.





Bu adayın ismi son ana kadar saklı tutulacak ki hükümete yakın medya tarafından hedef tahtasına konulmasın.





Erdoğan’a rağmen bu ağır yükü omuzlamayı kabul edecek “babayiğit” henüz bulunabilmiş değil.





Fikret Orman kesinlikle aday olmayacak. O ağzının payını aldı ve ticarete geri dönecek.





ETHEM SANCAK ALTTAN ALTA HAZIRLANIYOR





Diğer tarafta “Erdoğan’a aşığım.” diyen Ethem Sancak’ın yönetim kurulunda beraber çalışmak için bazı isimlere teklif götürdüğü ve bu isimlerin teklifi kabul ettiği iddia ediliyor.





Erdoğan’a yakın isimlerden Cemil Kazancı’nın Sancak için lobi yaptığı da konuşuluyor.





Erdoğan adına mesajlar havada uçuşuyor.





Şayet Sancak başkan olmazsa Saray, Beşiktaş’ın yeni başkanına kamu bankalarından gelecek haciz kararları ile “Hoşgeldin” demeye hazırlanıyor.





Belirsizlik ve endişelerle dolu saatler ilerlerken saat başı yeni bir iddia ortaya atılıyor.





BEŞİKTAŞ'TA KRİZ YENİ BAŞLIYOR





13 Ekim’de çoğunluk sağlanmazsa olağanüstü kongre 20 Ekim’de tekrar toplanacak.





Futbola siyaset hiç bu kadar bulaşmamıştı.





116 yıllık mazisi olan bir kulübün Genel Kurul üyelerinin bağımsız iradelerinin üzerine Saray’ın ceberrut gölgesi düştü.





Kulübün menfaatine en uygun ismi seçmek Erdoğan marifeti ile devlet meselesine dönüştürüldü.





Ethem Sancak başkan seçilse de seçilmese de Beşiktaş’ta esas kriz yeni başlıyor.





Ethem Sancak krizi...

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