Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta Fikret Orman'a ikna turları /26 Eylül 2019 11:22

Beşiktaş'ta Fikret Orman'a ikna turları

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Arnavutköy'deki evi dün gece de ziyaretçi akınına uğradı.

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İstifa kararının hemen ardından divan başkanı Tevfik Yamantürk ile buluşan ve detayları konuşan Fikret Orman, daha sonra yönetim ile görüşmeler yaptı. Başta 2'nci başkan Serdal Adalı olmak üzere yönetimdeki kurmayları, Orman'ın evini 2 gün önce ziyaret ederek başkandan kararını değiştirmesini isterken, dün de Abdullah Avcı'nın yardımcılarından olan Gökhan Keskin ve yöneticiler ziyaret etti. Uzun süren tüm ikna çabalarına rağmen Fikret Orman'ın kararından geri adım atmayacağı ifade edildi. 

Fikret Orman, bugün yönetim kurulunu olağanüstü topluyor. Statta saat 11.00'de gerçekleştirecek toplantıda bundan sonra izlenecek yol haritası belirlenecek. Tüm yöneticilerin tam kadro katılacağı toplantıda Fikret Orman, aldığı kararı açıklayacak ve seçim sürecini izleyecek yönetimi belirleyecek. Bugün toplantından iki karardan birinin çıkması bekleniyor. Ya Fikret Orman tek başına ya da yönetim ile birlikte istifa edecek. Bu durumda iki ayrı tablo ortaya çıkıcak.

Beşiktaş'ın tüzüğünün 36'ncı maddesinin (c) fıkrasına göre sadece kulüp başkanı görevi bırakırsa, olağan seçime 6 aydan fazla süre olduğu için 2'nci başkan başkanlığında 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurula gidilecek. Bu durumda başkanlık koltuğuna mevcut 2'nci başkan Serdal Adalı oturacak. Ancak bugün tüm yönetim kurulu istifa eder ve yedekler üyeler ile birlikte de çoğunluk sağlanamazsa bu durumda tüzüğün (d) fıkrasına göre başkanlık koltuğuna divan başkanı Tevfik Yamantürk oturacak ve siyah-beyazlı kulübü seçime divan yönetimi götürecek. Her iki ihtimalde de süreci yürütecek isim, kulübü 30 gün içinde seçime götürecek. 
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