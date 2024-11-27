Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan istifa kararı! /27 Kasım 2024 15:23

Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan istifa kararı!

Süper Lige ekibi Beşiktaş'ta başkanı istifa ettiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi sona erdi.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Arat'ın istifa ettiği ve görevi Hüseyin Yücel'in devraldığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir."
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