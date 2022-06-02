Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta ilk transfer gerçekleşti /02 Haziran 2022 22:08

Beşiktaş'ta ilk transfer gerçekleşti

Yeni teknik direktör Valérien Ismaël ile sezona farklı bir yapılanma ile girmeye hazırlanan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk transferin yapıldığı aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Beşiktaş, transfer döneminin ilk imzasını attırmaya çok yakın. Stoper hattına en az iki takviye yapacak olan siyah beyazlılarda, Faslı stoper Romain Saiss ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü görüşmeler sonrası prensip anlaşması yapılan Saiss ile önümüzdeki günlerde resmi resmi imzaların atılması bekleniyor.

32 yaşındaki Faslı stoper son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi. Romain Saiss geçen sezon Premier Lig'de 33 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
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