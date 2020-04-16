Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta isyan: Dört futbolcu ayaklandı /16 Nisan 2020 11:55

Beşiktaş'ta isyan: Dört futbolcu ayaklandı

350 bin Euro’ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu Dorukhan Toköz ayrılık kararını faksla kulübe iletti. Loris Karius da parasının ödenmemesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini bildirirken, Jeremain Lens ve Cyle Larin de aynı taleple kulübe ihtarname gönderdi.

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Beşiktaş’ta günlerdir gündemi meşgul eden Dorukhan Toköz konusu genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Hürriyet'in haberine göre; 2018-19 sezonunun başında 150 bin Euro karşılığında transfer edilen Dorukhan daha sonra iyileştirme yapılacağı vaadiyle 350 bin Euro karşılığında kendisini 3 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İlk sezonunda ilk 11 hafta kulübede oturduktan sonra ligin 12. haftasında Sivas’a karşı sonradan oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu sakatlık ve cezalı olarak kaçırdığı 3 maçın dışında sezonun sonuna kadar ilk 11’de görev yaptı.

"Beşiktaş'la görüşmelerimiz sonlandırıldı"

Dorukhan konusu da menajerinin “Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerimiz 2020 Ocak’ta sonlandırılmıştır” açıklamasıyla yalanlayana kadar rafa kalktı.

Bu beyanın ardından yönetici Erdal Torunoğulları yaşananlarla ilgili sert yorumlar yaparken dün sabah saatlerinde kulübe faks çeken Dorukhan’ın menajeri sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini iletti.

Sırada 3 futbolcu daha var

Ancak şok sadece Dorukhan’la sınırlı değil. Lens ve Larin’in de alacakları için siyah beyazlı kulübe ihtar gönderdiği ortaya çıktı. Bu ikilinin alacaklarının ödenmemesi durumunda oynamadan kalan 2 yılın parasını isteme hakkının doğacak olması kulübün durumunu daha da zorlaştırıyor.
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