Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta isyan: Dört futbolcu İstanbul'a dönmedi /03 Mayıs 2020 14:31

Beşiktaş'ta isyan: Dört futbolcu İstanbul'a dönmedi

Koronavirüs arası sonrası saha çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta N’Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine verilen süre içinde İstanbul’a dönmedi.

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Borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ortak hareket ettiği, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedikleri öne sürüldü.

Fotomaç'ın haberine göre İstanbul'dan ayrılırken mart ayına kadar olacaklarının hesaplarına yatırılacağı sözü verilerek borçsuzluk kağıtları alınan 4 isim, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmüyor. 

Söz konusu oyuncular bugün gelse bile en erken 17 Mayıs'a kadar karantinada kalacak, 12 Haziran'da ligler başlarsa herhangi bir sosyal mesafeli idman yapmadan kampa girecek.
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