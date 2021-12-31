Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta Katar yolculuğu öncesi virüs vakası /31 Aralık 2021 21:46

Beşiktaş'ta Katar yolculuğu öncesi virüs vakası

Turkcell Süper Kupa finali için Katar'a gidecek olan Beşiktaş kafilesinde bir ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanı.

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Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa finali için Katar'a gidecek olan Beşiktaş kafilesinde bir ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanı.

Kulübün resmi internet sayfasından da duyurulan konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.
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