Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı /07 Ocak 2022 08:58

Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların resmi siteden yaptığı açıklamada, Önder Karaveli ve 3 sporcunun koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

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Kadrosunda birçok oyuncusu koronavirüsne yakalanan Beşiktaş'a koronavirüs vakalarının ardı arkası kesilmiyor.

Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada Önder Karaveli ve 3 sporcunun koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

TFF'YE ERTELEME TALEBİ

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcuların artması nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulunacak.

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