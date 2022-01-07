Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:





TFF'YE ERTELEME TALEBİ

Kadrosunda birçok oyuncusu koronavirüsne yakalanan Beşiktaş'a koronavirüs vakalarının ardı arkası kesilmiyor.Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada Önder Karaveli ve 3 sporcunun koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı duyurdu.Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.Beşiktaş Kulübü, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcuların artması nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulunacak.