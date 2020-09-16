Beşiktaş'ta koronavirüs patlaması

sol.org.tr'de yer alan habere göre Beşiktaş'ta Futbol Akademisi bünyesinde bulunan 7 futbolcu ve 5 teknik heyet görevlisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.





Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.





Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde bulunan sporcu, teknik ve idari kadro personeline rutin Covid-19 testi yapıldığı belirtilerek, “Yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.” denildi.





Açıklamada testi pozitif çıkan sporcu ve teknik ekip üyelerinin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nin dezenfekte çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.