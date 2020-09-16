Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta koronavirüs patlaması /16 Eylül 2020 20:26

Beşiktaş'ta koronavirüs patlaması

Beiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında 7 futbolcu ve 5 teknik heyet görevlisinin de virüse yakalandığının tespit edildiği açıklandı.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Beşiktaş'ta Futbol Akademisi bünyesinde bulunan 7 futbolcu ve 5 teknik heyet görevlisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde bulunan sporcu, teknik ve idari kadro personeline rutin Covid-19 testi yapıldığı belirtilerek, “Yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.” denildi.

Açıklamada testi pozitif çıkan sporcu ve teknik ekip üyelerinin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nin dezenfekte çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.
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