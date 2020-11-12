Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta koronavirüs salgını: 8 futbolcu /12 Kasım 2020 21:42

Beşiktaş'ta koronavirüs salgını: 8 futbolcu

Beşiktaş Kulübü'nde yapılan koronavirüs testleri sonucunda toplam futbolcunun virüs taşıdığının anlaşıldığı ifade edildi.

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Beşiktaş, koronavirüs sonuçları ile sarsıldı.

Önceki akşam Türkiye-Hırvatistan maçında Beşiktaşlı Vida'nın 45 dakika hasta hasta oynadığının belli olmasının ardından bugün yapılan testlerde 5 futbolcunun koronavirüs olduğu açıklandı. Bu isimlerden 2'sinin defansta yer alan isimler olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’ta 5 futbolcunun korona virüs testinin sonucu pozitif çıktı.

Beşiktaş’ta 5 futbolcu koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada 5 ismin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"1’i kadro dışı olan oyuncumuz olmak üzere toplam 3 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıktı. Ayrıca ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan 2 futbolcumuzun da Covid-19 testleri pozitif çıktı."

Beşiktaş’ta böylece koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8’e yükseldi
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