Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta Montero'nun testi pozitif çıktı /25 Eylül 2021 18:59

Beşiktaş'ta Montero'nun testi pozitif çıktı

Beşiktaş kulübü İspanyol futbolcu Montero'nun Covid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.Ajax maçı öncesi sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta bir de korona virüsü vakası çıktı.

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Atiba, Pjanic ve Montero'nun sağlık durumları hakkında kulüpten bir açıklama yapıldı. İspanyol stoperin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilirken, Atiba ile Pjanic’in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem, Kenan Karaman'ın parmağında ise kırık tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic’e Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson’a ise Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic’in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen futbolcumuz Kenan Karaman’ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan, Altay müsabakası öncesi Futbol Takımımıza uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul’a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır. Montero’nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." 

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