Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta o isim kadro dışı kaldı /16 Ağustos 2021 20:04

Beşiktaş'ta o isim kadro dışı kaldı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada o ismin kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı. Boşnak yıldız bu akşam 18.00'de yapılacak antrenmanda yer almayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir." denildi.

29 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ljajic'ten paylaşım

Kadro dışı bırakılma kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adem Ljajic'ten "Köpeğe 3 gün yemek ver, 3 yıl bunu hatırlar. İnsanı 3 yıl besle, 3 günde unutur" ifadelerinin yer aldığı bir görsel yayımladı.
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