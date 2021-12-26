Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta onay çıktı /26 Aralık 2021 16:43

Beşiktaş'ta onay çıktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

SHABER3.COM

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu.

Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu idari yönden 7 kişi ibra etmezken, mali yönden 12 kişi bu yönde oy kullandı.

İbra oylamasının ardından kısa bir konuşma yapan Çebi, "Bu saate kadar beklediniz hakkınızı helal edin. İbra etmeyen arkadaşların düşüncelerini de dikkate alacağım. Onları bekliyorum. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.
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