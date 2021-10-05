Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal müjdesi /05 Ekim 2021 23:31

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal müjdesi

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımını yalnız bırakan Rachid Ghezzal takımla birlikte çalışmalara başladı.

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Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı devam eden Rachid Ghezzal takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca Siyah Beyazlılar'da sakat bir diğer isim olan Welinton da takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Süper Lig ’in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir’e konuk olacak Beşiktaş , hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda salon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı idmanda, dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarıldı. Salon çalışmasının, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandığı kaydedildi. Beşiktaş, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal takımla birlikte çalışmalara başladı ve bu gelişme teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ayrıca Siyah Beyazlılar'da sakat bir diğer isim olan Welinton da takımdan ayrı çalışmalara başladı.
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