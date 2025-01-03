Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iddiası /03 Ocak 2025 10:36

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iddiası

Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı'nın, Sergen Yalçın ile bir araya gelmeye hazırlandığı ve bu görüşmenin ardından imzaların atılacağı iddia edildi.

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Serdal Adalı'nın bir numaralı teknik direktör adayı Sergen Yalçın ile hafta sonu yüz yüze görüşme yapacağı belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, bu görüşmede taraflar arasında ilk kez mali konular konuşulacak.

Sergen Yalçın'ın mali olarak kulübü zorlayan istekleri olmadığı aktarılırken küçük detaylar üzerinde uzlaşma sağlanacak.

BODRUM FK MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA
Adalı'nın 3.5 yıllık sözleşme teklif edeceği Sergen Yalçın imzayı atması durumunda, önümüzdeki hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK maçında takımın başında olacak.

Beşiktaş'a son Süper Lig şampiyonluğunu yaşatan Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında 79 maça çıktı.

Sergen Yalçın bu karşılaşmalarda 1.84'lük puan ortalaması yakaladı.
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