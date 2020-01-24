Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Siyah-Beyazlı ekipte son dakika haberleri geliyor. Beşiktaş’ta yapılan toplantının ardından teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol direktörü Ali Naibi ile yolların ayrıldığı bildirildi. Peki Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Kulislerde konuşulan ve en çok öne çıkan isim ise 10 gün önce Yeni Malatyaspor’un yollarını ayırdığı Beşiktaş’ın efsanesi 10 numarası Sergen Yalçın.







Hatırlanacağı üzere Sergen Yalçın, 13 Mayıs 2019’da Yeni Malatyaspor’un Vodafone Park’ta Beşiktaş’a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından tribünler Yalçın’ı tribünlere çağırmıştı. O günlerde Şenol Güneş’in ardından Beşiktaş’ın yeni hocasının kim olacağı bilinmezken basın toplantısında Sergen Yalçın, “Elbet bir gün kavuşacağız” demişti.





BEŞİKTAŞ’TA AVCI DÖNEMİ SONA ERDİ





Çıktığı son 8 resmi maçın 7'sinde mağlup olan ve adeta krize sürüklenen Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşandı. Tribünlerin Abdullah Avcı'ya ve oyuncuların bir kısmına büyük bir tepki göstermesi ve tribünler tarafından Avcı'nın istifaya davet edilmesinin ardından yönetim, tesislerde bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.





Toplantıya katılan takım kaptanları yönetimle sorunları tartışırken Ahmet Nur Çebi oyunculara şubat ayının başında maaşlarının ödeneceği sözünü verdi. Kaptanlar ise Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında üç puan taahhüt etti. Öte yandan takımda bazı isimlerin kadro dışı bırakılacağı yönünde çıkan iddialar da gerçeğe dönüşmedi. Siyah-beyazlılarda henüz kulüpten resmi açıklama gelmezken bir kadro dışı kararı da alınmadı.





Aynı zamanda yaklaşık 6 saat süre toplantının ardından Abdullah Avcı ile birlikte Futbol Direktörü Ali Naibi'yle de yollar ayrıldı. Yakın zamanda Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün belli olması bekleniyor.





BEŞİKTAŞ’IN YENİ HOCASI KİM OLACAK?





Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın görevden ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı taraftarlarca merak ediliyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise en fazla konuşulan isim Sergen Yalçın olarak öne çıkıyor. Skor sayfamızda yapılan ankette de yine Sergen Yalçın’ın daha fazla oy aldığı görülüyor. Beşiktaş Kulübü yeni teknik direktör ile ilgili açıklama yaptığında sayfamızda olacak.



