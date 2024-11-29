Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta sular durulmuyor: Hasan Arat başkanlıktan da istifa etti /29 Kasım 2024 15:34

Beşiktaş'ta sular durulmuyor: Hasan Arat başkanlıktan da istifa etti

Beşiktaş'ta Futbol A.Ş.'deki görevlerinden istifa eden Hasan Arat, dün alınan Maccabi Tel Aviv yenilgisinin ardından bugün Beşiktaş başkanlığından da istifa etti.

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Beşiktaş'ta iki gündür yaşanan görevden alma ve istifaların ardından dün olağan üstü toplanan Beşiktaş Yönetim Kurulu toplantısının ardından başkan Hasan Arat, Futbol A. Ş.'deki görevlerini devretmişti.

BAŞKANLIKTAN DA İSTİFA ETTİ
Dün, Maccabi Tel Aviv'e karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından Hasan Arat bugün Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaş takımı maç dönüşü havalimanında bir grup taraftar tarafından protesto edilmiş, taraftarlar teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un istifasını talep etmişti.


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