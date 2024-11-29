Beşiktaş'ta sular durulmuyor: Hasan Arat başkanlıktan da istifa etti

Beşiktaş'ta iki gündür yaşanan görevden alma ve istifaların ardından dün olağan üstü toplanan Beşiktaş Yönetim Kurulu toplantısının ardından başkan Hasan Arat, Futbol A. Ş.'deki görevlerini devretmişti.
BAŞKANLIKTAN DA İSTİFA ETTİ
Dün, Maccabi Tel Aviv'e karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından Hasan Arat bugün Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini açıkladı.
Beşiktaş takımı maç dönüşü havalimanında bir grup taraftar tarafından protesto edilmiş, taraftarlar teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un istifasını talep etmişti.