Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe sürpriz aday! /02 Aralık 2024 19:01

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe sürpriz aday!

Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın'dan olumsuz dönüş alınca rotayı yeni isimlere çevirdi. Yönetim İbrahim Üzülmez'e teklif yapma hazırlığında

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Beşiktaş yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi. İlk aday olan Sergen Yalçın'dan olumsuz yanıt alan Hüseyin Yücel ve ekibi yeni adaylarla görüşmeye başladı. Listenin ilk sırasında ise tanıdık bir isim var.

Radyospor'un haberine göre bu sabah Hüseyin Yücel İbrahim Üzülmez'le bağlantı kurdu. Başkan Hüseyin Yücel Hatayspor maçının ardından Üzülmez ile detayları konuşacak. İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş teknik direktörü olmaya sıcak baktığı öğrenilirken yarın konu ile ilgili sıcak saatler yaşanabilir.
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