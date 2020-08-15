Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta transfer atağı /15 Ağustos 2020 20:25

Beşiktaş'ta transfer atağı

25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah’ın kiralık olarak Beşiktaş’a transfer olduğu iddia edildi.

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Daha önce ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah’ın kiralık olarak dört büyük kulüpten biri olan Beşiktaş’a ile mukavele imzaladığı iddia edildi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports’un son dakika bilgisi olarak verdiği haberi, TRT Spor da teyit etti.

2015 yılında Atletico Madrid’in 6 milyon euroya transfer ettiği Mensah; Getafe, Vitor Guimares ve Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giydi.

Ganalı futbolcuyu 2018’de kiralayan Kayserispor, geçen sezon başında 2,8 milyon euroya yıldız futbolcunun bonservisini almıştı.

Kayserispor formasıyla geçen sezon 26 maçta forma giyen Mensah, 5 gol atıp 8 asist yaptı.
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