Beşiktaş'ta Valérien Ismaël ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Atakaş Hatayspor'a kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Valérien Ismaël ile yolların ayrıldığı aktarıldı.





Spor Toto Süper Lig'de bir maçı eksik olmasına rağmen lider olan Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde, 5. sırada bulunan Beşiktaş, ligde çıktığı son 6 maçtan sadece birini kazanabilmişti.





Bu galibiyet ise Giresun deplasmanında alınmıştı.





Siyah beyazlıların kendi evlerinde oynadığı Fenerbahçe ile 0-0, Trabzonspor ile de 2-2 berabere kalması da eleştiri konusu olmuştu.





Ismaël'in ardından kimin yeni teknik direktör olacağı merak edilirken, konuşulan isimler arasında ise Şenol Güneş ile Sergen Yalçın'ın adlarının da geçtiği görülüyor.