Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta Valérien Ismaël ile yollar ayrıldı /25 Ekim 2022 19:18

Beşiktaş'ta Valérien Ismaël ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Valérien Ismaël ile yolların ayrıldığı aktarıldı.

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Spor Toto Süper Lig'de son olarak Atakaş Hatayspor'a kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Valérien Ismaël ile yolların ayrıldığı aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig'de bir maçı eksik olmasına rağmen lider olan Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde, 5. sırada bulunan Beşiktaş, ligde çıktığı son 6 maçtan sadece birini kazanabilmişti.

Bu galibiyet ise Giresun deplasmanında alınmıştı.

Siyah beyazlıların kendi evlerinde oynadığı Fenerbahçe ile 0-0, Trabzonspor ile de 2-2 berabere kalması da eleştiri konusu olmuştu.

Ismaël'in ardından kimin yeni teknik direktör olacağı merak edilirken, konuşulan isimler arasında ise Şenol Güneş ile Sergen Yalçın'ın adlarının da geçtiği görülüyor.
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