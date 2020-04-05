Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta yabancı futbolculara özel izin getirildi /05 Nisan 2020 18:26

Beşiktaş'ta yabancı futbolculara özel izin getirildi

Siyah beyazlı kulüpte oynayan yabancı oyunculardan isteyenler, 'çağrıldığı zaman geri gelmesi' şartı ile ülkesine dönebilecek. Futbolcular, İstanbul Valiliği'nden izin alarak ülkelerine özel uçakla uçabilecek.

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Beşiktaş Futbol Kulübü, korono virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle ev karantinasında olan yabancı oyuncular için yeni bir karar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, liglerin en erken haziran ayında başlayacağının belirtilmesi üstüne, ailelerinin yanına dönmek isteyen yabancı futbolculara daha önce yasak koyan siyah-beyazlı yönetim, aldığı yeni karar doğrultusunda, tek şartla isteyen futbolcunun ülkesine dönmesine izin verdi. Bu şart ise ‘çağrıldığı zaman geri gelmesi’ şartı.

Bu şartı kabul eden ve kesin olarak ülkesine dönmek isteyen ilk isimler Jeremain Lens ve Kevin-Prince Boateng olurken, bu iki futbolcuya birkaç ismin daha eklenebileceği öğrenildi.

Gitmek isteyen futbolcu kendi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı’ndan çağrı yaptıracak ve bu çağrı doğrultusunda İstanbul Valiliği’nden izin alarak özel uçakla ‘Tahliye Uçuşu’ konumuyla gidebilecek.

Dönüşte ise 14 gün ev karantinasına girecek futbolcular tahmini antrenman başlama tarihine göre en az 15 gün öncesinden geri çağrılacak.
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