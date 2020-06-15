Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta yeni Boateng gelişmesi: Karşılıklı anlaşmaya varıldı /15 Haziran 2020 23:19

Beşiktaş'ta yeni Boateng gelişmesi: Karşılıklı anlaşmaya varıldı

Beşiktaş'ın yıldız ismi Boateng ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız ismin sözleşmesinde bulunan bir maddenin karşılıklı anlaşmaya varılarak kaldırıldığı bildirildi.

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Beşiktaş'ta devre arasında Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralanan ve sözleşmesinde "10 maç oynarsa kontratı 1 yıl daha uzar" maddesi bulunan Boateng'le yapılan görüşmeler neticesinde, Ganalı oyuncunun sözleşmesindeki bu madde kaldırıldı.

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için arayışlar başladı. Bütçede küçülmeye gitmek zorunda olan siyah-beyazlılar görüşmelere devam ediyor.

Haber Global'in aktardığına göre; Beşiktaş ile olan sözleşmesinde 10 maçta 45 dakika görev alması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Boateng'in sözleşmesinde bu madde kaldırıldı. 

Bu gelişme sonrası Boateng sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek ve Siyah-beyazlı takımdaki durumu sezon sonu belli olacak.

Ganalı oyuncu şu ana dek Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
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