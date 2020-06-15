Beşiktaş'ta yeni Boateng gelişmesi: Karşılıklı anlaşmaya varıldı

Beşiktaş'ta devre arasında Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralanan ve sözleşmesinde "10 maç oynarsa kontratı 1 yıl daha uzar" maddesi bulunan Boateng'le yapılan görüşmeler neticesinde, Ganalı oyuncunun sözleşmesindeki bu madde kaldırıldı.





Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için arayışlar başladı. Bütçede küçülmeye gitmek zorunda olan siyah-beyazlılar görüşmelere devam ediyor.





Haber Global'in aktardığına göre; Beşiktaş ile olan sözleşmesinde 10 maçta 45 dakika görev alması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Boateng'in sözleşmesinde bu madde kaldırıldı.





Bu gelişme sonrası Boateng sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek ve Siyah-beyazlı takımdaki durumu sezon sonu belli olacak.





Ganalı oyuncu şu ana dek Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.