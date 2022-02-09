Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta yeni sakatlık açıklaması /09 Şubat 2022 20:25

Beşiktaş'ta yeni sakatlık açıklaması

Bir süredir sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşanan Beşiktaş'ta yeni bir sakatlık haberi daha geldi.

SHABER3.COM

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, 10 Şubat günü Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, Valentin Rosier'den kötü haber geldi. 25 yaşındaki futbolcu Valentin Rosier'in sakatlık sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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