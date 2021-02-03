Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta düşüş sürüyor: İşte son puan durumu /03 Şubat 2021 22:21

Beşiktaş'ta düşüş sürüyor: İşte son puan durumu

Trabzonspor mağlubiyetiyle liderlik koltuğunu geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, bu hafta da Antalya deplasmanında 2 puan bırakarak üçüncü sıraya geriledi.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz hafta evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu hafta da Antalya deplasmanında 2 puan bırakarak, haftayı lider Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde üçünü sırada tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 

Stat: Antalya

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri, Bünyamin Balcı, Eren (Hakan) Albayrak, Nuri Şahin, Fredy(Doğukan), Amilton, Gökdeniz Bayrakdar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, Atiba (Oğuzhan), De Souza, Ljajic (Mensah), N'Koudou (Ghezzal), Larin, Aboubakar

Gol: Dk. 39 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Veysel Sarı, Dk. 36 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Mensah (BJK)

Kırmızı kart: Veysel (Antalya-70)

Süper Lig'in önemli maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maç 1-1 bitti.

10. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier, topu kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Ljajic'e bıraktı. Ljajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çeldi.

26. dakikada Ljajic'in kullandığı köşe atışında ön direkteki Hutchinson'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou, kaleciyi geçtikten sonra açısını kaybedince topu kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu savunmadaki Naldo uzaklaştırdı.

36. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Ljajic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

39. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

2. yarıda Beşiktaş oyuncu değişikliklerine gitti.

55. dakikada Aboubakar'dan önce savunma gole izin vermedi.

71. dakikada Vida skoru eşitledi: 1-1.

81. dakikada Larin'in topu direkten döndü. 82. dakikada Oğuzhan vurdu, Boffin çıkardı.

Maç da bu skorla bitti.

Puan durumu


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş'ta düşüş sürüyor: İşte son puan durumu Sonraki Haber >>

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

İzmir'de sel felaketi!

İzmir'de sel felaketi!

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

Buz tutan gölden ilginç görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:50:32