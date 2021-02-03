Beşiktaş'ta düşüş sürüyor: İşte son puan durumu

Geçtiğimiz hafta evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu hafta da Antalya deplasmanında 2 puan bırakarak, haftayı lider Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde üçünü sırada tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 1
Stat: Antalya
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri, Bünyamin Balcı, Eren (Hakan) Albayrak, Nuri Şahin, Fredy(Doğukan), Amilton, Gökdeniz Bayrakdar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, Atiba (Oğuzhan), De Souza, Ljajic (Mensah), N'Koudou (Ghezzal), Larin, Aboubakar
Gol: Dk. 39 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Veysel Sarı, Dk. 36 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Mensah (BJK)
Kırmızı kart: Veysel (Antalya-70)
Süper Lig'in önemli maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maç 1-1 bitti.
10. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier, topu kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Ljajic'e bıraktı. Ljajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çeldi.
26. dakikada Ljajic'in kullandığı köşe atışında ön direkteki Hutchinson'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.
27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou, kaleciyi geçtikten sonra açısını kaybedince topu kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu savunmadaki Naldo uzaklaştırdı.
36. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Ljajic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
39. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. yarıda Beşiktaş oyuncu değişikliklerine gitti.
55. dakikada Aboubakar'dan önce savunma gole izin vermedi.
71. dakikada Vida skoru eşitledi: 1-1.
81. dakikada Larin'in topu direkten döndü. 82. dakikada Oğuzhan vurdu, Boffin çıkardı.
Maç da bu skorla bitti.
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