Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'tan bir forvet transferi daha /04 Temmuz 2022 22:05

Beşiktaş'tan bir forvet transferi daha

Geçtiğimiz sezon gol yollarında zayıf kalan Beşiktaş'ta bu yıl söz konusu bölge için yeni transfer girişimleri sürüyor.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkili olamayan ve istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta bu sezon forvet hattı için yeni transfetr girişimlerinin devam ettiği bilgisi aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cenk Tosun ve Wout Weghorst ile güçlendirdiği forvet hattına, kanatta da oynayabilen bir futbolcu daha transfer etmek isteyen Beşiktaş, Burnley'e transferine kesin gözüyle bakılan Muleka için yeniden devreye girdi.

Geçen hafta Standart Liege ile Burnley bonservis konusunda anlaşmış ve Muleka için alınacak çalışma iznini beklemeye başlamışlardı. Ancak, oyuncunun Burnley'in verdiği ücreti düşük bulmasına ek olarak, çalışma izni almakta da sıkıntı yaşadığı iddiaları üzerine Beşiktaş yeniden devreye girdi. Muleka ile daha önceden anlaşan ve aynı teklifte kalan siyah beyazlılar, Standart Liege kulübüne yeni bir teklif sundu ve cevabı beklemeye geçti.

Bu transferin kısa süre içinde Beşiktaş lehine bitme olasılığı yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.
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