Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu /24 Haziran 2021 21:17

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu

Sergen Yalçın ile devam kararı alan Siyah-Beyazlılar, yeni takviyeler için görüşmelere hız kesmeden devam ediyor. Hulk’un dışında; Diego Costa, Mame Diouf ve Alex Teixeira için de girişimler devam ediyor.

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Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda elde edilen çifte zaferin ardından kadrosundaki birçok isimle vedalaşan yönetim, yeni oyuncular için çalışma başlattı. Bu doğrultuda ilk olarak hücum hattı üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar; Vincent Aboubakar ve Cenk To sun’la yolların ayrılması sebebiyle 2 yeni golcü alacak.

Hulk’la beraber listesindeki diğer isimler için de nabız yoklamayı sürdüren Kara Kartal, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’le yollarını ayıran Diego Costa için tüm sınırlarını zorluyor. Ocak ayından beri boşta olan İspanyol forvet için yeni teklif hazırlandığı ve oyuncuya seneliği 2.7 milyon Euro’dan 2 yıllık anlaşma önerileceği bildirildi.

Hücum hattında Cyle Larin’le de yolların ayrılma ihtimalinin bulunması sebebiyle şartlara göre 3 golcü transferi yapma ihtimali bulunan Kara Kartal, Hatayspor formasıyla geçen sezona damgasını vuran Mame Diouf’un peşini de bırakmıyor. Kontratında 1.2 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan tecrübeli futbolcu için menaceri aracılığıyla sürüyor. Yönetimin son olarak başarılı golcüye 1 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulunduğu ifade edildi.

Ligi’ndeki macerasını tamamlamasının ardından Siyah-Beyazlılar’ın radarına giren Alex Te ixeira da Beşiktaş ’ın yoğun girişimde bulunduğu isimlerden... 31 yaşındaki futbolcu için sonradan Galatasaray ’ın da devreye girmesinin ardından bu transferde elini hızlandıran Beşiktaşlı idareciler, milyon Euro maaş artı 500 bin Euro da bonus olmak üzere Brezilyalı 10 numaraya 2.5 milyon Euro’luk öneri sundu.
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