Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'tan eski Galatasaraylı yıldıza teklif /07 Temmuz 2021 21:41

Beşiktaş'tan eski Galatasaraylı yıldıza teklif

Beşiktaş'ın PSV'de forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'ya transfer teklifi yaptığı iddia edildi.Önümüzdeki sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

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Fanatik'in haberine göre iç transferde Atiba, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal'la sözleşme uzatan, dış transferde ise ilk imzayı Salih Uçan'a attıran Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Siyah-Beyazlılar, daha önce Galatasaray'da forma giyen PSV'nin Portekizli yıldızı Bruma için görüşmelere başladı. Beşiktaş Yönetimi Bruma'yı kiralık olarak kulübe katmak istiyor. 

Sözleşmesine satınalma opsiyonu da koydurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, böylece Ghezzal ve Rosier'de yaladığı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.Oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmak isteyen Hollanda ekibi ise Bruma'nın bonservisini 5 milyon euro olarak belirledi.

26 yaşındaki futbolcuya İtalya, İspanya ve Türkiye'den tekliflerin de olduğu bu takımlardan birinin de Adana Demirspor olduğu iddia edildi.Hollanda ekibi ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Bruma'nın PSV'den ayrılıp Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.
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